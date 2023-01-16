"Мой район. Обратная связь": специалисты завершили ремонт фасада дома № 46 в Хамовниках

Специалисты завершили ремонт фасада дома № 46 на Фрунзенской набережной, который является примером советской архитектуры. Семиэтажный дом построили в 1939 году по проекту архитекторов Н. Г. Антонцева и А. Г. Волкова. Он является частью комплекса из четырех зданий.

Строители вернули фасаду исторический облик. Сначала они промыли фасад, нанесли антибактериальную защиту, затем заделали трещины.

Все работы прошли в два этапа с использованием отечественных материалов по столичной программе капитального ремонта жилого фонда. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".