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16 января, 16:20

Город

"Мой район. Обратная связь": специалисты завершили ремонт фасада дома № 46 в Хамовниках

"Мой район. Обратная связь": специалисты завершили ремонт фасада дома № 46 в Хамовниках

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Специалисты завершили ремонт фасада дома № 46 на Фрунзенской набережной, который является примером советской архитектуры. Семиэтажный дом построили в 1939 году по проекту архитекторов Н. Г. Антонцева и А. Г. Волкова. Он является частью комплекса из четырех зданий.

Строители вернули фасаду исторический облик. Сначала они промыли фасад, нанесли антибактериальную защиту, затем заделали трещины.

Все работы прошли в два этапа с использованием отечественных материалов по столичной программе капитального ремонта жилого фонда. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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