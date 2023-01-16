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"Мой район. Обратная связь": реставрация фасадов зданий товарищества мануфактур Бутикова

"Мой район. Обратная связь": реставрация фасадов зданий товарищества мануфактур Бутикова

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В столичном районе Хамовники завершилась реставрация главных фасадов исторических зданий товарищества мануфактур Ивана Бутикова. Они долгое время находились в неудовлетворительном состоянии и не использовались. В порядок привели кухонный корпус и главный дом.

В данный момент продолжаются работы в интерьерах и на боковых фасадах. Реставраторы восстанавливают кирпичную кладку фасада, стен и арок, расчищают своды дома от наслоения краски, укрепляют фундамент и разбирают фрагменты поздней кровли. Также специалистам предстоит отреставрировать окна и двери, привести в порядок ступени крыльца и лепные детали.

Все работы планируют завершить до конца 2024 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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