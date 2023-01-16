16 января, 11:40Город
"Мой район. Обратная связь": поликлиника на Ялтинской улице открылась после ремонта
В столичном районе Нагорный после ремонта открылась поликлиника на Ялтинской улице. Ее перестроили по новому московскому стандарту. Поликлиника обслуживает 38 тысяч горожан.
Здание оснастили современным оборудованием. Новую аппаратуру установили в кабинетах офтальмолога, лора. В поликлинике на Ялтинской улице сделали отделение профилактики и дневной стационар. Освободить для этого помещение удалось благодаря новой планировке здания.
После реконструкции также открылись поликлиники в Восточном Дегунине, Щукине, Савеловском, Академическом районах и Измайлове. За последние годы в столице обновили уже 75 медицинских учреждений.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".