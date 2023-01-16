"Мой район. Обратная связь": поликлиника на Ялтинской улице открылась после ремонта

В столичном районе Нагорный после ремонта открылась поликлиника на Ялтинской улице. Ее перестроили по новому московскому стандарту. Поликлиника обслуживает 38 тысяч горожан.

Здание оснастили современным оборудованием. Новую аппаратуру установили в кабинетах офтальмолога, лора. В поликлинике на Ялтинской улице сделали отделение профилактики и дневной стационар. Освободить для этого помещение удалось благодаря новой планировке здания.

После реконструкции также открылись поликлиники в Восточном Дегунине, Щукине, Савеловском, Академическом районах и Измайлове. За последние годы в столице обновили уже 75 медицинских учреждений.

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