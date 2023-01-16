"Мой район. Обратная связь": завершен капитальный ремонт многоквартирного дома в Измайлове

В столичном районе Измайлово завершен капитальный ремонт многоквартирного дома № 49 на Первомайской улице. Он выполнен в стиле советского неоклассицизма. Специалисты разработали уникальный проект проведения капремонта, который учитывает все нюансы дома.

В ходе работ здание очистили от загрязнений, нанесли антикоррозийную защиту, укрепили кирпичную кладку и обновили штукатурку. Кроме того, восстановили декор дома, заменили входные двери подъездов. Также были восстановлены декоративные элементы, расположенные на крыше, в том числе около 70 цементных балясин. Это визитная карточка дома. В финале здание покрасили.

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