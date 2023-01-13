18:25Город
"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация флюгера на башне Казанского вокзала
В Москве завершилась реставрация одного из главных декоративных элементов Казанского вокзала. Флюгер в виде мифологического существа, крылатого змея Зиланта, вернули на главную башню вокзала с помощью специальной техники.
Специалисты отремонтировали элементы каркаса шпиля, восстановили поворотный механизм флюгера, привели в порядок медные пластины и поверхность скульптуры змея. В финале на флюгер нанесли сусальное золото.
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