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"Мой район. Обратная связь": в Мещанском районе завершился капитальный ремонт жилого дома

"Мой район. Обратная связь": в Мещанском районе завершился капитальный ремонт жилого дома

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В Мещанском районе Москвы завершился капитальный ремонт трехэтажного жилого дома в Колокольниковом переулке. Его возвели в 1917 году в неоклассическом стиле.

Сначала специалисты расчистили и промыли все поверхности, восстановили повреждения в кирпичной кладке и обработали ее антигрибковыми составами. Затем фасад оштукатурили и окрасили, при этом удалось сохранить исторический цвет. Торцевой фасад привели в порядок с помощью особенной технологии нанесения штукатурного слоя. Декоративные элементы бережно отремонтировали с помощью качественных отечественных материалов. В финале заменили водосточные трубы и входы в здание.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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