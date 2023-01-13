"Мой район. Обратная связь": павильоны для наблюдения за птицами появились в Щукине

В столичном районе Щукино установили павильоны для наблюдения за птицами и белками. Два павильона появились на участке Всехсвятской рощи вдоль Пехотной улицы, а третий – около станции МЦД-2 Щукинская.

Павильоны находятся вдали от основных пеших маршрутов. Это высокие беседки, внутри на разном уровне расположены смотровые окошки. В них в любую погоду можно наблюдать за жизнью и повадками белок и птиц, которые иногда дают себя покормить.

Дизайн павильонов придумали на основе архивных фотографий беседки, которая стояла в центре Щукинского парка в середине XX века. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".