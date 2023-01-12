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12 января, 18:20

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"Мой район. Обратная связь": дом отреставрировали на Поварской улице в Москве

"Мой район. Обратная связь": дом отреставрировали на Поварской улице в Москве

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На Поварской улице в столице провели реставрацию дома 31/29. Он был построен в середине XX века на территории бывшей усадьбы. Раньше на этом месте находился флигель.

Специалисты заменили поврежденные участки орнамента, привели в порядок потолки в подъездах, расчистили лестничные ограждения и отреставрировали деревянные поручни. Удалось также восстановить двери, для этого расчистили латунные петли и ручки. Все работы проводились на месте, так как при транспортировке мог возникнуть их риск повреждения.

Кроме того, в доме на Поварской улице полностью заменили все инженерные системы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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