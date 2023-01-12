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12 января, 16:15

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"Мой район. Обратная связь": реконструкция дорог в районе Отрадное

"Мой район. Обратная связь": реконструкция дорог в районе Отрадное

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В столичном район Отрадное проведут реконструкцию автодорог. В планах расширить Приморскую улицу и Проектируемый проезд № 2257 на Алтуфьевском шоссе.

Специалисты обновят инженерные коммуникации в части электро-, тепло-, и водоснабжения. Они также обустроят тротуары с асфальтобетонным покрытием, установят пониженный бортовой камень, уложат наземные тактильные указатели, организуют специальные парковочные места.

Кроме того, планируют построить проектируемый проезд вдоль железнодорожных путей. Там разместят четыре остановки городского транспорта, а на двух участках устроят парковочные места. Когда реконструкция завершится, движение автомобилей будут регулировать с помощью дорожных знаков, информационных указателей, разметки и автоматизированной системы управления.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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