"Мой район. Обратная связь": специалисты продолжили благоустройство комплекса "Авангард"

Специалисты продолжили комплексное благоустройство спорткомплекса "Авангард". Теперь недалеко от главного входа оборудованы две детские площадки. Площадки для детей рассчитаны на разный возраст и разделены таким образом, чтобы группы не мешали друг другу.

Раньше на этом месте была заброшенная рампа для скейтеров, а сейчас для любителей этого вида спорта создан скейт-парк. На территории для детей помладше есть качалки на пружинах, а также традиционные качели с сиденьем на подвесах. Для подростков есть более сложное игровое оборудование: это полосы препятствий, тарзанка, различные балансиры и многое другое.