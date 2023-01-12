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"Мой район. Обратная связь": Старорублевский путепровод открыт после реконструкции

"Мой район. Обратная связь": Старорублевский путепровод открыт после реконструкции

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В Москве после масштабной реконструкции открыли движение по Старорублевскому путепроводу. Он проходит через железнодорожные пути МЦД-1. После реконструкции дорога увеличилась в три раза – до 240 метров. Теперь у водителей появился удобный съезд с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе, а также на строящийся северный дублер проспекта в сторону МКАД.

Строители продолжают работу над северным дублером Кутузовского проспекта: две трети задачи уже выполнено. Дорога будет закончена до конца 2023 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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