"Мой район. Обратная связь": Старорублевский путепровод открыт после реконструкции

В Москве после масштабной реконструкции открыли движение по Старорублевскому путепроводу. Он проходит через железнодорожные пути МЦД-1. После реконструкции дорога увеличилась в три раза – до 240 метров. Теперь у водителей появился удобный съезд с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе, а также на строящийся северный дублер проспекта в сторону МКАД.

Строители продолжают работу над северным дублером Кутузовского проспекта: две трети задачи уже выполнено. Дорога будет закончена до конца 2023 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".