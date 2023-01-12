"Мой район. Обратная связь": реставрация флюгера Казанского вокзала завершилась в Москве

Специалисты завершили реставрацию одного из главных декоративных элементов Казанского вокзала. Флюгер в виде мифологического существа, крылатого змея Зиланта, вернули на главную башню вокзала с помощью специальной техники.

До начала работ на поверхностях шпиля и фигуры были трещины, деформации и вмятины. Специалисты устранили все дефекты, отремонтировали элементы каркаса шпиля, восстановили поворотный механизм флюгера, а также привели в порядок медные пластины и поверхность скульптуры змея. В конце на флюгер нанесли сусальное золото. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".