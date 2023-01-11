18:05Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт провели в доме кооператива "Квартиро-хозяин"
Специалисты отремонтировали дом кооператива "Квартиро-хозяин", который расположен на Яузском бульваре в Таганском районе столицы. Это один из первых домов типовой застройки в Москве в советское время. Строители починили крышу, подвал, ряд инженерных систем и фасад.
Кроме того, на объекте в порядок привели оригинальные открытые балконы, так как это главная акцентная деталь дома. Специалисты восстановили балконные плиты, заменили металлические ограждения и сделали новое напольное покрытие.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь