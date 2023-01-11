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"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле станции "Текстильщики" БКЛ

"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле станции "Текстильщики" БКЛ

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В Москве проводят благоустройство возле станции метро "Текстильщики" БКЛ. Работы завершены более чем на 75%.

У пешеходов появятся удобные маршруты от улиц Саратовская, Люблинская, Артюхиной, Текстильщиков и Саратовского проезда до станции метро. Специалисты проложили кабельную канализацию, куда уберут все воздушные провода. Кроме того, уже расширили тротуары и сделали пандусы, заменили асфальт на пешеходной и проезжих частях.

В ближайшее время планируют обновить освещение. На пешеходных переходах появится 114 фонарей и торшеров, а также обустроят остановки с зарядками и беспроводной связью. Работы завершат в 2023 году.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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