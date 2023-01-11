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"Мой район. Обратная связь": на окраине Битцевского леса обустроили зону отдыха

"Мой район. Обратная связь": на окраине Битцевского леса обустроили зону отдыха

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На окраине Битцевского леса обустроили зону отдыха "Подростковый кластер". Рекреационный центр находится под Севастопольским путепроводом. Раньше эта эстакада обеспечивала транзит для автомобилей, но разбивала район. Теперь там целый кластер со скейт-парком, площадкой для волейбола, баскетбола и велодорожкой.

Кроме того, здесь обустроили зоны для игры в пинг-понг и панна-футбол, сделали воркаут и поставили тренажеры для тренировки разных групп мышц. Все работы прошли по программе реабилитации парка "Битцевский лес".

Еще организовали удобный заезд и парковку на 57 машин, помимо этого обновили освещение в местах основного скопления людей. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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