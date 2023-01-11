14:00Город
"Мой район. Обратная связь": на окраине Битцевского леса обустроили зону отдыха
На окраине Битцевского леса обустроили зону отдыха "Подростковый кластер". Рекреационный центр находится под Севастопольским путепроводом. Раньше эта эстакада обеспечивала транзит для автомобилей, но разбивала район. Теперь там целый кластер со скейт-парком, площадкой для волейбола, баскетбола и велодорожкой.
Кроме того, здесь обустроили зоны для игры в пинг-понг и панна-футбол, сделали воркаут и поставили тренажеры для тренировки разных групп мышц. Все работы прошли по программе реабилитации парка "Битцевский лес".
Еще организовали удобный заезд и парковку на 57 машин, помимо этого обновили освещение в местах основного скопления людей. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".