"Мой район. Обратная связь": новый спорткомплекс с бассейном построен в Бибиреве

В Бибиреве построен спорткомплекс с бассейном для Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского. Он находится на улице Лескова.

К основному зданию училища пристроили трехэтажный корпус. Размер чаши бассейна – 25 на 16 метров. Кроме того, в помещении располагаются игровой и тренажерный залы, кабинеты врачей, массажные кабинеты и помещения для отдыха.

На данный момент в училище занимаются 1 200 юных спортсменов. Новый бассейн позволит сделать процесс тренировок более интенсивным.