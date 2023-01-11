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"Мой район. Обратная связь": стадион восстановили в спорткомплексе "Авангард" в Перове

"Мой район. Обратная связь": стадион восстановили в спорткомплексе "Авангард" в Перове

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В Перове в спорткомплексе "Авангард" восстановили стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами. Удалось сохранить исторический облик и при этом сделать стадион современным и функциональным.

Теперь в комплексе можно играть в футбол круглый год. Для подогрева под полем проложили систему труб от газовой котельной и сделали по периметру поля дренажную систему. Покрытие стадиона выполнили из искусственной травы. Такой газон можно использовать в любое время без дополнительной подготовки.

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Сюжет: "Мой район"
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