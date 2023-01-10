"Мой район. Обратная связь": зону отдыха "Подростковый кластер" обустроили в Москве

На окраине Битцевского леса обустроили зону отдыха "Подростковый кластер". Рекреационный центр находится под Севастопольским путепроводом. Раньше эта эстакада обеспечивала транзит для автомобилей, но разбивала район. Теперь там целый кластер со скейт-парком, площадкой для волейбола, баскетбола и велодорожкой.

Кроме того, здесь обустроили зоны для игры в пинг-понг и панна-футбол, еще сделали воркаут и поставили тренажеры для тренировки разных групп мышц. Все работы прошли по программе реабилитации парка "Битцевский лес".

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".