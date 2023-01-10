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10 января, 15:40

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"Мой район. Обратная связь": на Новоясеневском проспекте провели благоустройство улиц

"Мой район. Обратная связь": на Новоясеневском проспекте провели благоустройство улиц

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На Новоясеневском проспекте провели благоустройство улиц в формате "От дома до дома". По этой программе приводят в порядок пространство от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой. Работы прошли на территории от Вильнюсской улицы до Новоясеневской автостанции.

Специалисты выполняют дорожно-ремонтные работы, приводят в порядок тротуары, обустраивают системы водостока. Кроме того, они устанавливают фонари, скамейки и урны, размещают остановки, организуют парковки и делают наземные переходы, также проводят дополнительное озеленение.

Все готово уже на 80%, а полное благоустройство планируют завершить в этом году. Еще работы проходят на улицах Братиславская, Краснодонская, Зеленодольская, Академика Скрябина, Кастанаевская, Армавирская и на Дмитровском шоссе.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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