"Мой район. Обратная связь": на Новоясеневском проспекте провели благоустройство улиц

На Новоясеневском проспекте провели благоустройство улиц в формате "От дома до дома". По этой программе приводят в порядок пространство от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой. Работы прошли на территории от Вильнюсской улицы до Новоясеневской автостанции.

Специалисты выполняют дорожно-ремонтные работы, приводят в порядок тротуары, обустраивают системы водостока. Кроме того, они устанавливают фонари, скамейки и урны, размещают остановки, организуют парковки и делают наземные переходы, также проводят дополнительное озеленение.

Все готово уже на 80%, а полное благоустройство планируют завершить в этом году. Еще работы проходят на улицах Братиславская, Краснодонская, Зеленодольская, Академика Скрябина, Кастанаевская, Армавирская и на Дмитровском шоссе.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".