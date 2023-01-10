"Мой район. Обратная связь": в Басманном районе Москвы благоустроили несколько улиц

В Басманном районе Москвы завершились работы по комплексному благоустройству улиц Спартаковской, Старой и Новой Басманной, Бакунинской, Александра Лукьянова, а также в Красно-Воротском и Елоховском проездах, Плетешковском переулке и Басманном тупике. Всего благоустроили 27 гектаров. Удалось сохранить транзитную функцию улиц, а территорию сделать комфортной для жителей района.

В районе создали уютные пространства для прогулок и отдыха. Специалисты убрали под землю воздушные провода, заменили покрытие тротуаров и проезжей части, смонтировали остановки общественного транспорта и установили новые фонари. Разместили около тысячи 300 лавочек и урн. На благоустроенной территорию высадили деревья.

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