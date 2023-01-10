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"Мой район. Обратная связь": в Москве отреставрировали фасады дома усадьбы Маркина

"Мой район. Обратная связь": в Москве отреставрировали фасады дома усадьбы Маркина

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В Тверском районе столицы отреставрировали фасады главного дома усадьбы Маркина в Вадковском переулке. Это здание выполнено в стиле модерн. Фасады украшены лепниной в виде цветов с длинными стеблями. Главный дом усадьбы Маркина – объект культурного наследия регионального значения, его построили в начале XX века. На данный момент там располагается посольство Ватикана.

В ходе работ специалисты полностью очистили стены от поздних наслоений краски, восстановили элементы внешнего декора и вернули строению исторический красный цвет. Кроме того, отреставрировали карниз над центральным эркером. Все пластиковые окна заменили на деревянные, а облик оконных проемов восстановили по чертежам. Помимо этого отреставрировали кирпичную ограду особняка с металлическими воротами и калиткой.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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