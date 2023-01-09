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09 января, 18:05

Город

"Мой район. Обратная связь": экомаршрут "Тропа знакомства с лесом" проложили в Ясеневе

"Мой район. Обратная связь": экомаршрут "Тропа знакомства с лесом" проложили в Ясеневе

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В Битцевском лесу, вдоль Ясеневской аллеи, проложили экомаршрут "Тропа знакомства с лесом". Он связал Южный и Юго-западный административный округа, а также районы Ясенево и Южное Чертаново.

Экомаршрут представляет собой приподнятый над землей настил из специальной террасной доски с 11 карманами. Там установили скамейки, урны и фонари.

Устройство экомаршрута прошло в рамках реабилитации Битцевского леса. По этой же программе в Южном Чертанове создали рекреационный центр "Парадный вход в лес", а в Ясеневе – "Зеленый бульвар". Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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