"Мой район. Обратная связь": реконструкция здания Центрального телеграфа

В Тверском районе столицы продолжилась реставрация здания Центрального телеграфа. Там разместят многофункциональный комплекс с торговой галереей, офисами и смотровой площадкой. А во внутреннем дворе, который ранее был недоступен для посетителей, сделают кафе, амфитеатр и пространство для прогулок.

Работы начнутся весной 2023 года. В первую очередь специалисты отреставрируют фасад и его главные элементы – стеклянный глобус, после ремонта он снова будет вращаться, а также часы с колоколом и рельефную надпись "Телеграф". Внутри восстановят интерьеры и воссоздадут утраченные элементы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".