14:00Город
"Мой район. Обратная связь": Ледовый дворец спорта в Ясеневе готов на треть
В столичном районе Ясенево продолжается строительство Ледового дворца спорта. Он готов уже почти на треть. Комплекс станет частью Центра спорта и образования "Самбо-70".
В здании организуют несколько катков – тренировочный и соревновательный. Там также будут хореографические и акробатические залы, площадка с синтетическом льдом. Общая площадь здания составит более 20 тысяч квадратных метров.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь