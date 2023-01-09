"Мой район. Обратная связь": Ледовый дворец спорта в Ясеневе готов на треть

В столичном районе Ясенево продолжается строительство Ледового дворца спорта. Он готов уже почти на треть. Комплекс станет частью Центра спорта и образования "Самбо-70".

В здании организуют несколько катков – тренировочный и соревновательный. Там также будут хореографические и акробатические залы, площадка с синтетическом льдом. Общая площадь здания составит более 20 тысяч квадратных метров.

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