"Мой район. Обратная связь": ремонт Жуковского путепровода завершится весной 2023 года

В столичном районе Замоскворечье на Жуковском путепроводе завершился первый этап демонтажа балок пролетных строений. Работы проходят в рамках программы капитального ремонта моста.

Ранее специалисты установили на объекте опоры контактной сети и заменили провод. Он был изношен почти на 100%. На Павелецком вокзале каждые 10 минут отправляются и прибывают пригородные электрички, поезда дальнего следования и экспрессы в аэропорт Домодедово, поэтому для ремонтных работ были выбраны временные периоды, когда движение на железной дороге останавливается.

Демонтаж Жуковского путепровода по плану закончится весной этого года. К этому времени будут разберут все 12 балок и три опоры строения. Полностью завершить ремонт объекта специалисты обещают через год. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".