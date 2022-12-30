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Новости

30 декабря, 13:25

Спорт

"Мой район. Обратная связь": спорткомплекс появится на территории ТПУ "Некрасовка"

"Мой район. Обратная связь": спорткомплекс появится на территории ТПУ "Некрасовка"

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В столичном районе Некрасовка завершается строительство спорткомплекса на территории одноименного транспортно-пересадочного узла. Сейчас специалисты облицовывают фасады здания и прокладывают инженерные сети. В спорткомплексе разместят залы для экстремальных видов спорта, ледовую арену и универсальное крытое поле для командных игр.

Планируется, что после открытия спорткомплекс будут ежедневно посещать более тысячи человек. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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