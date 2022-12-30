"Мой район. Обратная связь": историческое здание Москонцерта отреставрируют

На Пушечной улице отреставрируют историческое здание Москонцерта, его построили еще в XIX веке. Это был доходный дом с рестораном "Альпийская роза" в стиле раннего модерна.

В ходе реставрации специалисты восстановят фасады и гранитную облицовку цоколя, а также лепной декор. Кроме того, приведут в порядок элементы балясника с поручнем, кровлю и полуколонны. Еще планируют отремонтировать металлические элементы фонарей, а также наличники и входные двери.

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