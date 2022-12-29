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"Мой район. Обратная связь": центр "Место встречи Экран" открылся в Марьине

"Мой район. Обратная связь": центр "Место встречи Экран" открылся в Марьине

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В районе Марьино на Новочеркасском бульваре открылся многофункциональный центр "Место встречи Экран". Раньше там располагался кинотеатр. Постепенно здание ветшало.

После масштабной реконструкции старый кинотеатр превратился в современный центр. Его площадь увеличилась до девяти тысяч квадратных метров. Тут есть фитнес-зал, торговые галереи, предприятия бытовых услуг, кафе и рестораны.

Здание оборудовано эскалаторами и лифтами. Обеспечена безбарьерная среда для маломобильных посетителей. Специалисты озеленили и благоустроили прилегающую территорию, а также сделали открытую парковку. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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