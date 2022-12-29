"Мой район. Обратная связь": подростковый кластер открыли в Ясеневе

В Ясеневе открыли подростковый кластер – это спортивный комплекс с уличными площадками для баскетбола, волейбола и воркаута. Он разместился на окраине Битцевского леса под Севастопольским путепроводом, на месте заброшенного пустыря.

Раньше эта эстакада обеспечивала транзит для автомобилей, но разбивала район. Теперь здесь спортивный кластер со скейт-парком. Кроме того, здесь обустроили зоны для игры в пинг-понг, стритбол и панна-футбол. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.