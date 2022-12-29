"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле метро "Текстильщики" БКЛ

В ЮВАО столицы строители продолжают благоустройство возле станции метро "Текстильщики" БКЛ. Работы завершили уже на 75%.

У пешеходов появятся удобные маршруты от Саратовской, Люблинской улицы и Саратовского проезда до станции метро. Специалисты проложили кабельную канализацию, куда уберут все воздушные провода. Кроме того, уже расширили тротуары и сделали пандусы, заменили асфальт на пешеходной и проезжих частях.

На пешеходных переходах появится 114 фонарей и торшеров. Также обустроят остановки с зарядками и беспроводной связью. Работы завершат в 2023 году. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".