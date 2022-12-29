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"Мой район. Обратная связь": снежная горка и каток открылись в парке 70-летия Победы

"Мой район. Обратная связь": снежная горка и каток открылись в парке 70-летия Победы

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В парке 70-летия Победы в Черемушках открылись снежная горка и каток с искусственным льдом. Площадку недавно отремонтировали и увеличили до 1 800 квадратных метров.

На ледовой площадке между сеансами массового катания проводят соревнования по зимним видам спорта. Для удобства гостей рядом с катком обустроили удобные раздевалки и установили вендинговые аппараты по продаже кофе и снеков. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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