"Мой район. Обратная связь": снежная горка и каток открылись в парке 70-летия Победы

В парке 70-летия Победы в Черемушках открылись снежная горка и каток с искусственным льдом. Площадку недавно отремонтировали и увеличили до 1 800 квадратных метров.

На ледовой площадке между сеансами массового катания проводят соревнования по зимним видам спорта. Для удобства гостей рядом с катком обустроили удобные раздевалки и установили вендинговые аппараты по продаже кофе и снеков. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".