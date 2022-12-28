"Мой район. Обратная связь": двойной кубик Рубика поставили на Ленинградском шоссе

Уникальная детская площадка появилась в районе домов № 29 и 35 на Ленинградском шоссе. На ней установлен гигантский двойной кубик Рубика. Его можно исследовать изнутри, а в конце пути скатиться с горки.

Еще один игровой комплекс состоит из трех вертикальных кубов с элементами для лазанья, качелями-гнездом, балансирующим шаром внутри и панорамным видом. Также для детей сделали карусель-паутинку и веревочный комплекс. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".