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"Мой район. Обратная связь": двойной кубик Рубика поставили на Ленинградском шоссе

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Уникальная детская площадка появилась в районе домов № 29 и 35 на Ленинградском шоссе. На ней установлен гигантский двойной кубик Рубика. Его можно исследовать изнутри, а в конце пути скатиться с горки.

Еще один игровой комплекс состоит из трех вертикальных кубов с элементами для лазанья, качелями-гнездом, балансирующим шаром внутри и панорамным видом. Также для детей сделали карусель-паутинку и веревочный комплекс. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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