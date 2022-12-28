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"Мой район. Обратная связь": реконструкция депо имени Апакова завершится к концу 2023 года

"Мой район. Обратная связь": реконструкция депо имени Апакова завершится к концу 2023 года

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В Донском районе Москвы продолжилась реконструкция депо имени Апакова на улице Шаболовке. Работы завершат к концу 2023 года.

Старое здание депо устарело и требовало реконструкции, а последний ремонт был в 60-х годах XX века. Обслуживать современные трамваи стало невозможно, поэтому ремонтный корпус решили полностью обновить.

Уже демонтирован старый производственный корпус, обустроены фундамент, несущие стены и перекрытия. Теперь предстоит смонтировать кровлю, возвести кирпичные стены и обустроить канавы для трамвайных вагонов. Отреставрируют и административное здание депо, которое является объектом культурного наследия.

Через обновленное депо планируют сделать сквозной проезд. Это улучшит транспортную ситуацию на улице Шаболовке. Новые трамвайные пути протяженностью более двух километров начнут прокладывать весной. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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