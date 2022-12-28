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"Мой район. Обратная связь": ремонт проведут в театре "Прогресс сцена Армена Джигарханяна"

"Мой район. Обратная связь": ремонт проведут в театре "Прогресс сцена Армена Джигарханяна"

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Капитальный ремонт проведут в театре "Прогресс сцена Армена Джигарханяна" в Юго-Западном административном округе. Проект уже прошел согласование в Москомэкспертизе.

На первом этапе специалисты очистят фасады до кирпича и нанесут на них защитную пленку. После этого будет восстановлен исторический декор. Кроме того, заменят деревянные входные двери. Вместо старых витражей создадут один большой, его выполнят из закаленного матового стекла.

Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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