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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился в Басманном районе Москвы

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился в Басманном районе Москвы

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В Басманном районе Москвы завершился капитальный ремонт дома 30 на Новорязанской улице. Здание, которому 85 лет, возведено в неоклассическом стиле. Окна декорированы наличниками и карнизами, а балконы – рамками. В ходе реконструкции специалисты привели в порядок фасад дома и крышу.

Замначальника производственного технического управления ФКР Москвы Борис Джиоев рассказал, что внутри дома специалисты заменили сети электроснабжения, системы холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления. В порядок привели и подвальные помещения. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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