11:15Город
"Мой район. Обратная связь": открытие центра "Место встречи Бирюсинка" в Москве
В столичном районе Бирюлево Западное свои двери после реконструкции открыл многофункциональный центр "Место встречи Бирюсинка". Раньше там располагался одноименный кинотеатр.
Устаревшую трехэтажную постройку частично разобрали и расширили, теперь площадь центра – семь тысяч квадратных метров. Строители обновили все коммуникации, перекрытия, достроили четвертый этаж и создали подземный уровень. Также в центре будут фитнес-клуб, магазины и кафе. Еще обустроено перемещение для людей с ограниченными возможностями.
Фасад здания украшает 3D-модель исторической вывески советской эпохи "Бирюсинка". Прилегающую территорию тоже благоустроили.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".