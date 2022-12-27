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"Мой район. Обратная связь": открытие центра "Место встречи Бирюсинка" в Москве

"Мой район. Обратная связь": открытие центра "Место встречи Бирюсинка" в Москве

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В столичном районе Бирюлево Западное свои двери после реконструкции открыл многофункциональный центр "Место встречи Бирюсинка". Раньше там располагался одноименный кинотеатр.

Устаревшую трехэтажную постройку частично разобрали и расширили, теперь площадь центра – семь тысяч квадратных метров. Строители обновили все коммуникации, перекрытия, достроили четвертый этаж и создали подземный уровень. Также в центре будут фитнес-клуб, магазины и кафе. Еще обустроено перемещение для людей с ограниченными возможностями.

Фасад здания украшает 3D-модель исторической вывески советской эпохи "Бирюсинка". Прилегающую территорию тоже благоустроили.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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