"Мой район. Обратная связь": благоустройство провели у станции "Нижегородская" БКЛ

В Москве благоустроена территория возле станции Большой кольцевой линии "Нижегородская". Работы прошли на участке дублера Рязанского проспекта и в первом Карачаровском проезде.

Общая площадь – более двух гектаров. Там сделаны удобные пешеходные маршруты до метро, приведены в порядок тротуары, организованы удобные спуски с тротуаров. Под землю убрали воздушные линии, устроили дополнительную ливневую канализацию.

Для автомобилистов организована парковка площадью более четырех тысяч квадратных метров, а для пассажиров общественного транспорта установлены современные остановочные павильоны. На всей благоустроенной территории высадили деревья и разбили газон.

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