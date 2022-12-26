26 декабря, 18:05Город
"Мой район. Обратная связь": благоустройство провели у станции "Нижегородская" БКЛ
В Москве благоустроена территория возле станции Большой кольцевой линии "Нижегородская". Работы прошли на участке дублера Рязанского проспекта и в первом Карачаровском проезде.
Общая площадь – более двух гектаров. Там сделаны удобные пешеходные маршруты до метро, приведены в порядок тротуары, организованы удобные спуски с тротуаров. Под землю убрали воздушные линии, устроили дополнительную ливневую канализацию.
Для автомобилистов организована парковка площадью более четырех тысяч квадратных метров, а для пассажиров общественного транспорта установлены современные остановочные павильоны. На всей благоустроенной территории высадили деревья и разбили газон.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".