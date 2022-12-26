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"Мой район. Обратная связь": зона отдыха появилась в Сумском проезде

"Мой район. Обратная связь": зона отдыха появилась в Сумском проезде

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В Северном Чертанове, а именно в Сумском проезде, обустроили зону отдыха. Раньше здесь располагался самострой площадью более полутора тысяч квадратных метров. По решению суда объект был признан незаконной постройкой и демонтирован силами собственника.

На обустроенной территории возвели павильон – фестивальную площадку "Московских сезонов". Все пространство возле павильона привели в порядок: поставили лавочки, фонари, высадили деревья и кустарники. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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