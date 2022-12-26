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"Мой район. Обратная связь": в районе Северное Чертаново обновили детский парк

"Мой район. Обратная связь": в районе Северное Чертаново обновили детский парк

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В столичном районе Северное Чертаново обновили детский парк, он находится в Сумском проезде. Там создали игровую зону, состоящую из нескольких площадок. Их объединили прогулочными дорожками.

Оборудование рассчитано на детей разных возрастов. Так, для школьников есть многоуровневые крытые башни, качели, лесенки и сетки для лазания, для малышей – разнообразные карусели. Рядом находится спортивная площадка с многофункциональным воркаут-комплексом.

Кроме того, в Сумском проезде появился памп-трек и скейт-парк. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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