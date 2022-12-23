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23 декабря, 18:15

Город

"Мой район. Обратная связь": реконструкция здания Центрального телеграфа

"Мой район. Обратная связь": реконструкция здания Центрального телеграфа

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В Тверском районе Москвы проведут реставрацию здания Центрального телеграфа. Там разместят многофункциональный комплекс с торговой галереей, офисами и смотровой площадкой. А во внутреннем дворе, который раньше был недоступен для посетителей, сделают кафе, амфитеатр и пространство для прогулок.

Работы начнутся весной 2023 года. В первую очередь специалисты отреставрируют фасад и его главные элементы – стеклянный глобус, после ремонта он снова будет вращаться, а также часы с колоколом и рельефную надпись "Телеграф". Приведут в порядок крышу, а внутри здания восстановят интерьеры и воссоздадут утраченные элементы.

В данный момент идут подготовительные работы, строители укрепляют фундамент здания. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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