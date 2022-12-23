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"Мой район. Обратная связь": благоустройство улиц рядом с Павелецким вокзалом

"Мой район. Обратная связь": благоустройство улиц рядом с Павелецким вокзалом

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На территориях, прилегающих к Павелецкому вокзалу, завершились основные работы по благоустройству. В порядок привели расположенные рядом Дубининскую, Кожевническую, Новокузнецкую улицы и улицу Даниловский Вал.

Кабельные линии перенесли под землю. Чтобы исключить подтопления, проложили дополнительную водосточную сеть. Тротуары, где это возможно, сделали шире, а старый асфальт заменили на покрытие из гранитной плитки.

Для автомобилистов обустроили удобные парковочные карманы, для пассажиров общественного транспорта сделали 30 остановочных павильонов. Также на улицах около Павелецкого вокзала установили почти 300 фонарей и провели дополнительное озеленение. Там разбили почти 46 тысяч квадратных метров газона.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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