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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома № 30 на Новорязанской улице

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома № 30 на Новорязанской улице

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В Басманном районе, на Новорязанской улице, завершился капитальный ремонт дома № 30. Здание, которому 85 лет, возведено в неоклассическом стиле. Первый этаж облицован крупным рустом – специальным необтесанным камнем. Окна декорированы наличниками и карнизами, а балконы – рамками.

В ходе реконструкции специалисты привели в порядок фасад дома и крышу. Чтобы снизить риск возникновения пожара, все деревянные элементы покрыли огнезащитным составом. Внутри дома в рамках капремонта заменили сети электроснабжения, системы холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления. В порядок привели все подвальные помещения. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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