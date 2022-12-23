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"Мой район. Обратная связь": строительство дублера Люблинской улицы

"Мой район. Обратная связь": строительство дублера Люблинской улицы

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В Юго-Восточном округе Москвы продолжается строительство дублера Люблинской улицы. Длина шестиполосной трассы – 15 километров. Она протянется от Третьего транспортного кольца до развязки Бесединского шоссе с МКАД и пройдет насквозь через весь Южный округ.

Самый сложный участок строится через железную дорогу Курского направления. Над путями необходимо возвести порядка 200 метров.

Центральная часть дублера Люблинской улицы пройдет через промзоны, что даст импульс развитию этих территорий. Работы завершат в 2023 году.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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