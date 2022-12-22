"Мой район. Обратная связь": самая длинная городская трасса открылась в "Битцевском лесу"

В "Битцевском лесу" вновь открылась самая длинная городская трасса. Ее протяженность – 20 километров. Ожидается, что каждые выходные парк будут посещать около 10 тысяч поклонников лыжного спорта.

Часть маршрута проложили при помощи специальной пушки. Внутрь аппарата под давлением подается вода, которая вентилятором распыляется в воздух. Для получения искусственного снега нужно, чтобы жидкость замерзла в воздухе, а для этого необходима температура от минус 7 градусов.

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