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"Мой район. Обратная связь": площадку для тенниса обновили в парке "Кусково"

"Мой район. Обратная связь": площадку для тенниса обновили в парке "Кусково"

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В столичном парке "Кусково" обновили площадку для настольного тенниса. Она расположена в запрудной части парка в окружении множества деревьев.

Работы прошли в рамках реабилитации территории "Кускова". Там установили 16 новых столов из бетона, скорректировали их расположение, уложили резиновую плитку. Старое покрытие деформировалось, что мешало нормальной игре. Кроме того, поставили лавочки, сделали освещение и обустроили крытый навес.

Размер площадки – более 800 квадратных метров. Ее высоко оценили местные спортсмены. В ближайшее время планируют смонтировать три стола для игры в шахматы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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