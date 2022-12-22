"Мой район. Обратная связь": реставрация фасада доходного дома Шамшина на улице Знаменка

Завершилась реставрация фасада доходного дома Александра Шамшина на улице Знаменка. Одним из архитекторов этого здания был знаменитый Федор Шехтель. К началу восстановительных работ на фасаде сложилась аварийная ситуация: плитка практически отваливалась пластами.

Кроме того, в процессе реставрации доходного дома обновили подъездный козырек на цепях и его наличник в стиле модерн. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".