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"Мой район. Обратная связь": реставрация фасада доходного дома Шамшина на улице Знаменка

"Мой район. Обратная связь": реставрация фасада доходного дома Шамшина на улице Знаменка

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Завершилась реставрация фасада доходного дома Александра Шамшина на улице Знаменка. Одним из архитекторов этого здания был знаменитый Федор Шехтель. К началу восстановительных работ на фасаде сложилась аварийная ситуация: плитка практически отваливалась пластами.

Кроме того, в процессе реставрации доходного дома обновили подъездный козырек на цепях и его наличник в стиле модерн. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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