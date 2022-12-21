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21 декабря, 18:10

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома на Россошанской улице

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома на Россошанской улице

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В Южном Чертанове завершили капитальный ремонт дома на Россошанской улице. Строители заменили все инженерные системы в подвале, привели в порядок кровлю, электроснабжение и водопровод.

Особое внимание уделили ремонту фасада. В рамках ремонта была применена технология с применением полимер-цементных смесей. Данный дом изначально при постройке был облицован мелкоразмерной плиткой, но ее уже не производят, поэтому нужно было найти другое решение.

Всего по программе капитального ремонта в столице обновили более тысячи фасадов жилых домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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