"Мой район. Обратная связь": капремонт дома на Россошанской улице

В Южном Чертанове завершили капитальный ремонт дома на Россошанской улице. Строители заменили все инженерные системы в подвале, привели в порядок кровлю, электроснабжение и водопровод.

Особое внимание уделили ремонту фасада. В рамках ремонта была применена технология с применением полимер-цементных смесей. Данный дом изначально при постройке был облицован мелкоразмерной плиткой, но ее уже не производят, поэтому нужно было найти другое решение.

Всего по программе капитального ремонта в столице обновили более тысячи фасадов жилых домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".