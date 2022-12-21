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21 декабря, 15:00

Спорт

"Мой район. Обратная связь": водные препятствия сделали в парке "Берег реки Сходни"

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На гребной базе в парке "Берег реки Сходни" установили водные препятствия для тренировок по слалому. Они позволят спортменам интенсивнее отрабатывать необходимые навыки и использовать трассу для соревнований.

В ходе работ специалисты очистили 300 квадратных метров дна акватории реки. В воде со стороны левого и правого берегов установили сорок свай из стальных труб. Между ними смонтировали створки разного размера и веса, которые создают искусственные волны.

На новой трассе уже провели первые соревнования. Все работы прошли в рамках комплексного благоустройства Волоколамского шоссе и прилегающих территорий.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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