"Мой район. Обратная связь": водные препятствия сделали в парке "Берег реки Сходни"

На гребной базе в парке "Берег реки Сходни" установили водные препятствия для тренировок по слалому. Они позволят спортменам интенсивнее отрабатывать необходимые навыки и использовать трассу для соревнований.

В ходе работ специалисты очистили 300 квадратных метров дна акватории реки. В воде со стороны левого и правого берегов установили сорок свай из стальных труб. Между ними смонтировали створки разного размера и веса, которые создают искусственные волны.

На новой трассе уже провели первые соревнования. Все работы прошли в рамках комплексного благоустройства Волоколамского шоссе и прилегающих территорий.

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