"Мой район. Обратная связь": круглый дом отреставрируют в Кривоарбатском переулке

В Кривоарбатском переулке отреставрируют круглый дом Константина Мельникова. Работы по реставрации начнутся в 2023 году.

Специалисты заделают трещины в кирпичной кладке, покрасят фасады, приведут в порядок надпись "Константин Мельников. Архитектор". Отдельно реставраторы займутся окнами в форме ромба. Их отчистят от слоев краски и заменят треснувшие стекла. Внутри здания перестелят полы, отремонтируют лестницы и витражи.

Константин Мельников в 1929 году спроектировал это здание так, чтобы можно было сочетать жилое пространство и мастерскую. Долгое время здание принадлежало его наследникам.