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"Мой район. Обратная связь": завершена реставрация дома на Поварской улице в Москве

"Мой район. Обратная связь": завершена реставрация дома на Поварской улице в Москве

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В ЦАО столицы на Поварской улице провели реставрацию дома № 31/29. Он был построен в середине ХХ века на территории бывшей усадьбы. Раньше на этом месте находился флигель. Экспертиза показала, что фасад здания хорошо сохранился.

Специалисты заменили поврежденные участки орнамента. В порядок привели потолки в подъездах, расчистили лестничные ограждения, отреставрировали деревянные поручни. Удалось также восстановить двери. Для этого расчистили латунные петли и ручки. Все работы проводились на месте, так как при транспортировке мог возникнуть их риск повреждения. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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