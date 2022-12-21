"Мой район. Обратная связь": завершена реставрация дома на Поварской улице в Москве

В ЦАО столицы на Поварской улице провели реставрацию дома № 31/29. Он был построен в середине ХХ века на территории бывшей усадьбы. Раньше на этом месте находился флигель. Экспертиза показала, что фасад здания хорошо сохранился.

Специалисты заменили поврежденные участки орнамента. В порядок привели потолки в подъездах, расчистили лестничные ограждения, отреставрировали деревянные поручни. Удалось также восстановить двери. Для этого расчистили латунные петли и ручки. Все работы проводились на месте, так как при транспортировке мог возникнуть их риск повреждения. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".